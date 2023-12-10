В Татарстане открылись избирательные участки для голосования на довыборах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане открылись избирательные участки на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. Они будут работать до 20.00, сообщили в ЦИК республики.

На 29 мандатов депутатов городских и сельских советов претендуют 116 кандидатов. Речь идет о представителях региональных отделений политических партий и кандидатах, которые выдвинулись в порядке самовыдвижения.

Довыборы проходят в Нурлате, Нижнекамске, в Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Менделеевском, Тукаевском и Ютазинском районах республики. Проголосовать могут свыше 16 тысяч татарстанцев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году в Татарстане проходило досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. Оно состоялось с 30 августа по 5 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий и с 6 по 9 сентября — в участковых избирательных комиссиях.

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Айрат Назипов