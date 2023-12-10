Молодые татарстанцы активно голосуют на довыборах муниципальных депутатов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Молодые жители Татарстана проявляют заметную активность в голосовании на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. Об этом рассказал председатель ЦИК региона Андрей Кондратьев.

— Для них это особенный день, нынешние выборы — первые в их жизни. Уверен, они сделают осознанный выбор в интересах своего родного города или села. Поздравляю, желаю успехов и удачи, — сообщил он.

Право на участие в голосовании имеют 290 молодых татарстанцев. Сотрудники участковых комиссий объясняют им порядок проведения голосования и вручают им на память сувениры.

Утром в республике открылись избирательные участки на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. Они будут работать до 20.00. По состоянию на 12.00 в воскресенье, 10 декабря, явка избирателей составила 48,74%.

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Айрат Назипов