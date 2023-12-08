Двух пострадавших в результате стрельбы в брянской школе вертолетом доставили в Москву

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вертолет МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии, — говорится в сообщении.

Известно, что во время полета их сопровождали медики. Пострадавшие, как заявили в пресс-службе Минздрава, перенесли перелет удовлетворительно.

— Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр, — цитирует ТАСС слова пресс-службы.

Еще трое пострадавших находятся в больницах региона, их состояние оценивают как средней степени тяжести. В Минздраве обратили внимание, что брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям с другими специалистами.

Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ была информация, что девочку могли травить в школе, однако этот факт не подтвержден. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова