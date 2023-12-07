«Нефтехимик» всухую проиграл «Ладе» в матче чемпионата КХЛ
Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска проиграл «Ладе» в матче «Фонбет чемпионат КХЛ», счет игры составил 3:0.
Хозяева забили первые два гола в большинстве: отличились Владислав Семин и Михаил Фисенко. Окончательный счет установил Иван Романов, забросивший в пустые ворота.
«Нефтехимик» с 36 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, в активе «Лады» 50 очков — 4-е место.
5 декабря ХК «Нефтехимик» проиграл «Трактору» в домашнем матче «Фонбет чемпионат КХЛ». Встреча в гостях в Челябинске завершалась со счетом 4:1.
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