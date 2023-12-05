«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в КХЛ
Нижнекамский ХК «Нефтехимик» проиграл «Трактору» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча в гостях в Челябинске завершалась со счетом 4:1.
У нижнекамцев шайбой отличился Андрей Белозеров. В составе победителей шайбы забросили Данил Юртайкин, Александр Шаров, Илья Карпухин и Чарльз Робинсон.
«Нефтехимик» с 36 баллами идет на 10‑й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, челябинцы набрали 46 очков и занимают шестое место.
12 декабря казанский «Ак Барс» победил «Нефтехимик» в «Татнефть Арене». Матч завершился со счетом 4:0. Два гола забил Артур Галимов. Еще две шайбы забросил Райли Барбер.
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