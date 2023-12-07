Импорт новых автомобилей в Россию за год вырос почти в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — декабрь текущего года в Россию было ввезено 992,2 тысячи легковых машин. Доля новых автомобилей превысила 60% от общего объема импорта, сообщает агентство «Автостат».

За одиннадцать месяцев этого года в Россию было поставлено 628,6 тысячи новых автомобилей, что в 3,9 раза превышает прошлогодний показатель. Они занимают 63% в структуре импорта. Число поставленных в течение ноября новых легковых машин составляет 81,8 тысячи единиц, что на пять тысяч меньше, чем в октябре.

В середине осени ежемесячный показатель импорта стал рекордным за последние три года, составив 86,8 тысячи штук. Большую часть новых машин России поставляет Китай — 82,7%. Также активно поставляет машины Киргизия (11,1%) и Казахстан (2,4%). Эксперты не ожидают снижения импорта новых автомобилей в ближайшие месяцы. Такая позиция объясняется появлением на рынке новых марок и стремлением брендов расширять модельный ряд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество подержанных легковых автомобилей, импортированных в страну за январь — декабрь 2023 года, равно 363,6 тысячи экземпляров (37% от общего числа поставок). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре в Россию было ввезено 21,1 тысячи машин с пробегом — немного меньше, чем месяцем ранее (22 тысячи штук). Максимальное число поставленных из-за границы подержанных машин было зафиксировано в июле (51,3 тысячи единиц). Наибольшее число автомобилей с пробегом импортировали Япония (60,1%), Беларусь (15,4%) и Южная Корея (7,3%).

Напомним, автомобиль для казанцев доступнее, чем для жителей других регионов ПФО. Об этом говорит значение интегрального индекса доступности автомобилей (ДА), который показывает, как меняется возможность покупки наиболее востребованных моделей с пробегом в регионах во временном значении.

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Галия Гарифуллина