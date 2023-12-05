Исследование: автомобиль для казанцев доступнее, чем для жителей других регионов ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Авто.ру» и платформа HeadHunter разработали интегральный индекс доступности автомобилей (ДА). Он показывает, как меняется возможность покупки наиболее востребованных моделей с пробегом в регионах во временном значении. Легче всего в ПФО пробрести машину жителям Казани, выяснили аналитики.

За основу эксперты взяли среднеквартальную стоимость наиболее востребованных автомобилей среди россиян (по данным «Авто.ру» — Ford Focus и Lada Priora) и медианный заработок, который предлагают компании соискателям, по данным HeadHunter.

В течение первых трех кварталов текущего года казанцам приобрести автомобиль было легче, чем другими жителями Приволжского федерального округа (ПФО). Среднестатистическому жителю ПФО на модель Lada Priora придется потратить семь медианных зарплат. Казанцем же достаточно 6,3 зарплаты. Аналогично обстоят дела с покупкой машин зарубежных брендов. Для приобретения Ford Focus жителям столицы Татарстана нужно 13,7 месяца работы, а респондентам из других субъектов ПФО — 15,2. Интересно, что Lada Priora была одинаково доступной для казанцев с января по сентябрь. Индекс доступности Ford Focus в январе — марте равнялся 13,4 месяца, а к третьему кварталу увеличился на 0,8 и составил 14,2. Несмотря на это, жителям ПФО все равно было сложнее приобрести иномарку — на это потребовалось бы 15,7 месяца работы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доступнее всего Lada Priora была с января по сентябрь для жителей Северо-Западного федерального округа — на это им требовалось 4,8 медианной зарплаты. Также в число лидеров по этому показателю вошли Центральный ФО (4,9) и Уральский ФО (6,2). Сложнее всего приобрести транспортное средство респондентам из Северо-Кавказского (9,3), Приволжского (7,0) и Сибирского федеральных округов (6,7).

Ford Focus легче всего купить жителям Центрального (10,1), Северо-Западного (11,2) и Уральского федеральных округов (13,9). Тяжелее всего это сделать в Северо-Кавказском (18,7), Приволжском (15,2), Сибирском (14,2) федеральных округах.

Напомним, траты россиян на подержанные автомобили в октябре текущего года составили 518 млрд рублей. Это на 33,7% больше, чем в середине прошлой осени.

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Галия Гарифуллина