Владимир Путин заверил, что президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом

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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом. Он заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

Выборы президента России пройдут весной 2024 года. У действующего главы государства есть право баллотироваться на новый срок. Воспользуется ли он этим правом, на данный момент неизвестно.

— Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличия у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — заявил Владимир Путин в конце ноября 2021-го.



Информация о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

Центральная избирательная комиссия России уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Проводится работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой базы.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина