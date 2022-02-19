Новым замглавы МЧС Татарстана стал Радик Гисмятов

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане назначили нового заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Им стал Радик Гисмятов.



В новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации, информационно-коммуникационных технологий и защиты информации, оповещения и связи, развития геоинформационных систем, а также мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Радик Гисмятов родился 7 декабря 1982 года в Казани. Окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова по специальности «Электромеханика», а также Казанский национальный исследовательский технологический университет по специальности «Пожарная безопасность».

С 2015 года руководил Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ. А с ноября 2019 года вступил в должность замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

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Диана Жиленкова