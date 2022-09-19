В Казани стартовал суд над замглавы МЧС Татарстана — участников обеспечили масками

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Перед Советским райсудом Казани предстал сегодня замглавы МЧС РТ Олег Степущенко. На процессе он намерен доказать свою непричастность к предъявленным обвинениям по четырем эпизодам — мошенничество в особо крупном размере, создание помех бизнесу и два злоупотребления полномочиями, передает с места журналист «Реального времени».



На старте заседания председательствующий по делу судья потребовала облачиться в медицинские маски. Поскольку они были не у всех, суд обеспечил средствами индивидуальной защиты подсудимого замминистра и ряд журналистов.

Вторым фигурантом этого дела является директор казанской фирмы «Системастрой» Константин Кабальнов, ему предъявляют подделку документов о договорных отношениях с подрядчиком МЧС — компанией «Территорией безопасности» и хищение свыше 1 млн рублей. На предварительном следствии Кабальнов частично признал вину. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Степущенко успел побывать в СИЗО, сейчас под домашним арестом.

Ожидается, что сегодня на заседании будет оглашено обвинительное заключение по этому делу. По делу назначена группа гособвинителей, сообщил «Реальному времени» представитель прокуратуры Казани Юрий Иванов.

В марте 2021-го Степущенко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями и особо крупной растрате в сговоре с неустановленными коллегами и коммерсантами. Основанием для претензий со стороны сотрудников СК и ФСБ стали госконтракты на закупку оборудования и монтаж по всему Татарстану речевых сиренных установок как элемента системы массового оповещения населения. По версии обвинения, в полном объеме и автоматическом режиме система по всей республике так и не заработала.

Позднее полную сумму контрактов в 56 млн рублей в СК назвали похищенной путем мошенничества, однако гражданский иск министерства в деле заявлен на меньшую сумму — 42,8 млн рублей. В деле появились дополнительные эпизоды, включая воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Силовики считают, что заместитель министра понуждал работников фирмы «Территория безопасности» к безвозмездному выполнению работ для службы экстренных вызовов "112".