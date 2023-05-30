Инвестор раскрыл планы благоустройства казанского пляжа «Локомотив» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Благоустройством казанского пляжа «Локомотив» занимается предприниматель Яков Маргулис. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Землю в аренду от муниципалитета бизнесмен получил после желания навести порядок на этой территории. По словам Маргулиса, проезжая мимо пляжа, он нередко испытывал чувство раздражения.

— Мы начали работать полторы недели назад. Сначала здесь техника работала, была произведена планировка. Потом началась работа строительной группы, — рассказал он.

Планы у предпринимателя серьезные. Он хочет очистить дно Волги, привести в порядок песок, поставить новые душевые кабинки и урны, а также проложить тропинки. В будущем Маргулис планирует создать на пляже спортивные и детские площадки, а также отдельную зону для людей с ОВЗ.

Казанцы и гости города часто жалуются, что пляж практически изолирован от города. Эту проблему пообещала решить администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

— Задача администрации — это обеспечить сюда доступ жителей. От нас требуются подъездные пути, тротуарные линии и парковка. Работаем над этим. Задачи понятны, — озвучил планы глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Первый этап благоустройства планируется завершить уже через месяц. Предполагается, что пляж станет чистым и комфортным для купания. Взимать плату с отдыхающих не будут.

Напомним, купальный сезон в Татарстане стартует 1 июня. В Казани традиционно должны открыть муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье».

Известно, что содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в 2023 году обойдется Казани в полмиллиона рублей. В комплекс работ входят ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской и так далее.

Напомним, на содержание и благоустройство казанского пляжа «Локомотив» готовились выделить почти 700 тысяч рублей. Финансирование обеспечивается из городского бюджета.

В середине марта 2023 года глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов сообщил, что власти совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова Локомотив. По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен одноименный пляж.

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Айрат Назипов