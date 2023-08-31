На двух пляжах Казани выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 30 августа на двух из пяти муниципальных пляжей Казани вода не соответствует гигиеническим требованиям сразу по двум показателям — микробиологическим и санитарно-химическим. Это «Нижнее Заречье» и «Локомотив», сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Несоответствие воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям зафиксировали также на городских пляжах Набережных Челнов и Мензелинска. Отклонений по паразитологическим и вирусологическим показателям в Татарстане не выявили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, неделю назад несоответствие воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям выявили на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье» и озеро «Глубокое». Аналогичная ситуация наблюдалась на городских пляжах Набережных Челнов и Мензелинска.

По состоянию на 17 августа вода не соответствовала гигиеническим требованиям на четырех из пяти муниципальных пляжей Казани. На «озере Большое Лебяжье», «Локомотиве» и «Нижнем Заречье» выявили отклонение по санитарно-химическим показателям, а на «озере Глубокое» — по микробиологическим.



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Татьяна Демина