В Татарстане создадут штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году при Госкомитете Татарстана по тарифам начнет работу штаб по контролю за исполнением инвестиционных программ. Об этом на брифинге в кабмине объявил его председатель Александр Груничев.

— Мы приняли решение с февраля 2024 года в комитете организовать штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм, не только «Водоканала», но и других организаций с участием органов местного самоуправление, — сообщил он.

По его словам, это связано, в частности, с «увеличением доли инвестпрограмм в тарифном источнике».

Александр Груничев рассказал, что в Казани для МУП «Водоканал» ввели ежедневную отчетность по исполнению инвестиционной программы. В начале года предприятие раскритиковал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что «Водоканал» в 2022-м «принятые обязательства по инвестпрограмме не полностью реализовал».



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Татьяна Демина