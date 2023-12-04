Президент России о мигрантах: должен соблюдаться этнокультурный баланс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ситуации с мигрантами в России важно, чтобы они отвечали интересам российской экономики, знали язык и уважали законы, заявил президент РФ Владимир Путин.



— Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики — нехватка рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить. Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики. Это прежде всего. А это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и так далее, законы, уважать эти законы, — приводит его слова «РИА Новости».

Путин отметил, что для такого соответствия необходимо решить «большой комплекс вопросов», которые нужно рассматривать в комплексе.

МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, по которому для них будут предусмотрены запреты и ограничения. Предполагается, что нелегалы не смогут переводить деньги, покупать недвижимость и водить автомобиль. Также ведомство предложило ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев, прибывающих в Россию. Разрабатывается законопроект о дактилоскопии иностранцев при въезде.

Пока депутаты Госдумы разрабатывают предложения по профилактике преступности среди мигрантов, глава Следкома Александр Бастрыкин требует провести «чистку» от нелегальных иностранных работников и призвать к порядку тех, кто их нанимает. В Татарстане также выразили озабоченность обстановкой в миграционной сфере и подчеркнули важность обустройства трудовых мигрантов. Вопрос не праздный: в республике растет количество незаконно трудящихся иностранцев. Это подтверждает статистика, которую предоставили «Реальному времени» в МВД по РТ. Подробнее о миграционной ситуации, трудовой занятости мигрантов и проблемах их ассимиляции — в нашем материале.

Только в Казани с начала 2023 года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. С начала 2023 года Казань посетили 170 тысяч иностранцев из 170 стран — это на 12% больше, чем в прошлом году.

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Маргарита Головатенко