МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МВД России предложило ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев, пребывающих в Россию. Документ предусматривает согласие на соблюдение ряда ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.



Среди ограничений — запрет на дискредитацию государственной политики России, на отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом.

Мигрантам также предложено установить запрет «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе умалять или склонять к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей».

МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, по которому для них будут предусмотрены запреты и ограничения. Предполагается, что нелегалы не смогут переводить деньги, покупать недвижимость и водить автомобиль.

Пока депутаты Госдумы разрабатывают предложения по профилактике преступности среди мигрантов, глава Следкома Александр Бастрыкин требует провести «чистку» от нелегальных иностранных работников и призвать к порядку тех, кто их нанимает. В Татарстане также выразили озабоченность обстановкой в миграционной сфере и подчеркнули важность обустройства трудовых мигрантов. Вопрос не праздный: в республике растет количество незаконно трудящихся иностранцев. Это подтверждает статистика, которую предоставили «Реальному времени» в МВД по РТ. Подробнее о миграционной ситуации, трудовой занятости мигрантов и проблемах их ассимиляции — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко