В России могут запретить нелегальным мигрантам переводить деньги, водить авто и покупать недвижимость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, по которому для них будут предусмотрены запреты и ограничения. Предполагается, что нелегалы не смогут переводить деньги, покупать недвижимость и водить автомобиль, сообщает ТАСС.



Согласно документу, запрет предлагают установить «на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств».

Нелегальных мигрантов могут ограничить в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также законопроектом предусматривается отказ контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

Основанием для внесения в соответствующий реестр гражданина могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранца могут внести в реестр, если выявлено его незаконное пересечение границы, принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Пока депутаты Госдумы разрабатывают предложения по профилактике преступности среди мигрантов, глава Следкома Александр Бастрыкин требует провести «чистку» от нелегальных иностранных работников и призвать к порядку тех, кто их нанимает. В Татарстане также выразили озабоченность обстановкой в миграционной сфере и подчеркнули важность обустройства трудовых мигрантов. Вопрос не праздный: в республике растет количество незаконно трудящихся иностранцев. Это подтверждает статистика, которую предоставили «Реальному времени» в МВД по РТ. Подробнее о миграционной ситуации, трудовой занятости мигрантов и проблемах их ассимиляции — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко