СК направил в суд дело главного инспектора Госстройнадзора Закамья — взятку он не признает

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу бывшего главы Закамского подразделения инспекции Госстройнадзора РТ Юрия Кулакова. В ближайшее время он предстанет перед Чистопольским горсудом по обвинению в получении взятки в 250 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Вину в преступлении ВИП-инспектор не признает. О его задержании с поличным сотрудниками ФСБ и СК силовики информировали прошлой осенью.

По версии следствия, 26 октября 2022 года начальник Закамского подразделения Госстройнадзора в своем кабинете в Чистополе получил взятку в 250 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии молочно-товарной фермы проектной документации и оснащении ее всеми необходимыми приборами учета.

Фото: agro.tatarstan.ru

Ферма на 1 340 коров была построена в селе Мокрые Курнали Алексеевского района, и при ее проверке сотрудники Госстройнадзора выявили многочисленные нарушения в части соответствия объекта проектной документации, полагают в СК. В дальнейшем, общаясь с представителем субподрядной организации, обвиняемый предложил выдать разрешительный документ за вознаграждение. Передача денег проходила уже под контролем правоохранительных органов.



Вину в получении взятки Кулаков не признает.

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Ирина Плотникова