Аналитики: уверены в завтрашнем дне более половины россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Не чувствуют тревог по поводу будущего 59% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На ответы россиян серьезно влияет уровень дохода: уверены в завтрашнем дне 76% обеспеченных респондентов и только 20% опрошенных с небольшим заработком. Отношение к будущему мужчин и женщин совпадает (59%). Мнения молодежи и старшего поколения также практически не отличаются (58% и 60% соответственно).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам россиян, самый важный фактор, влияющий на их уверенность в будущем, — это личное благополучие. Так, респондентам важно иметь стабильную работу (22% ответов), благополучную семью (17%), крепкое здоровье (9%). Существенное влияние на самочувствие участников исследования оказывает социальная защищенность — выплата зарплат и пенсий без задержек, достаток (19%), помощь населению от государства (7%). Также для того, чтобы не тревожиться о будущем, россиянам важны стабильная обстановка в стране (11%), доверие правительству (7%) и уверенность в себе (9%).

Напомним, для того чтобы не испытывать тревог о завтрашнем дне, жителям России нужно около 32 золотых слитков по 50 граммов. Этот индикатор рассчитывался как общая стоимость благ, которые нужны для спокойной жизни.

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Галия Гарифуллина