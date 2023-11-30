Эксперты объяснили, сколько золота нужно россиянам для уверенности в будущем

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для того чтобы не испытывать тревог о завтрашнем дне жителям России нужно около 32 золотых слитков по 50 граммов. Об этом сообщает «Афанасий Бизнес» со ссылкой на совместное исследование СК «Росгосстрах» и аналитического центра ювелирного бренда Sokolov.

Этот индикатор рассчитывался как общая стоимость благ, которые нужны для спокойной жизни, переведенная в золотые слитки. Эталоном выбрали слиток весом 50 граммов.

Самым важным фактором, влияющим на уверенность и спокойствие россиян, оказалась качественная медицина (66% ответов). В среднем за годовой полис добровольного медицинского страхования россиянам нужно заплатить 40,3 тысячи или 0,13 золотого слитка в год.

О том, что нужно иметь финансовую подушку безопасности для того, чтобы не переживать о будущем, сказали 65% опрошенных. По мнению участников исследования, накопления должны составлять от 300 до 500 тысяч рублей (37% ответов), от 700 тысяч до миллиона рублей (16%). В среднем респондентам нужно 466,6 тысячи рублей в год или 1,5 золотых слитка.

Стабильный заработок необходим также 65% россиян. Большинству — 77% — нужно до 500 тысяч рублей, чтобы жить комфортно. От миллиона рублей требуется 7% опрошенных. Средняя зарплата, которую хотели бы получать ежемесячно россияне, равна 300 тысячам рублей или 0,98 слитка, соответственно, в год им нужно 11,8 слитка.

О важности возможности получить хорошее образование для комфортного самоощущения рассказали 60% участников исследования. За 5 лет обучения в вузе в среднем придется заплатить 930,1 тысячи рублей. Эта сумма эквивалентна 0,6 золотого слитка в год.

Также не тревожиться о будущем россияне могут после приобретения своего жилья (59%). Квартира площадью 50 кв. м стоит в среднем 5,5 миллиона рублей — это 18,1 золотого слитка.

Напомним, финансовый план необходим для определения целей семьи и выбора ресурсов, которые потребуются для их достижения. Инструменты, помогающие осуществить эти задачи, могут быть суперконсервативными, среднерисковыми и высокорисковыми, объяснила финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.





Галия Гарифуллина