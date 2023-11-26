Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо.

— При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или портах, но не на восточной границе, — цитирует «РИА Новости» его интервью радио Suomi.

Орпо считает, что ситуация на границе с Россией беспокоит финнов.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября. Утром 19 ноября пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

20 ноября российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.

На этой неделе Финляндия решила закрыть еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в Мурманской области.



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Айрат Назипов