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Финляндия закрывает три КПП на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи»

20:24, 22.11.2023
Финляндия закрывает три КПП на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Финляндия закрывает три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», сообщила глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

Пункт «Райа-Йоосеппи» находится на севере, сообщает RT.

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября.

Утром 19 ноября пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

Затем власти Финляндии выразили готовность закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией.

20 ноября российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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