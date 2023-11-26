Силы ПВО нейтрализовали девять украинских дронов над четырьмя российскими регионами

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как информирует правительство Тульской области, один из дронов, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадал местный житель. Ему оказали медицинскую помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате украинских атак разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Всего удалось уничтожить 16 летательных аппаратов.

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Айрат Назипов