Татарстан стал обладателем Национальной премии за вклад в развитие ИИ

Татарстан стал обладателем Национальной премии за вклад в развитие искусственного интеллекта «Лидеры ИИ», сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.



Регионам, которые наиболее успешно реализовали ИИ-решения за последние 3 года, вручали номинации «Премия регионам». В Татарстане это Радиологический дата-центр республики при РКБ.

РДЦ — управляющая компания всеми ресурсами цифровой радиологии. Здесь ИИ помогает врачам. Благодаря ему в два раза увеличилась пропускная способность радиологической службы, а экономия времени на описание снимка достигает 40%.

ИИ помогает врачам при анализе маммографических исследований, КТ легких и флюорографии и рентгенографии. Это экономит время на формирование отчетов и снижает вероятность ошибок диагностики. Специалисты РДЦ ежедневно изучают более 400 снимков. В перспективе цифра может достигнуть 5 тысяч.

В ноябре лучшая научная статья в сборнике международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023) удостоена денежной премии от Сбера в размере миллион рублей. Такую награду получила группа исследователей из Университета Иннополис и МФТИ в составе Михаила Рудакова, Александра Безносикова, Ярослава Холодова и Александра Гасникова, подавших свою статью «Техники сжатия активаций слоев и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта» на профильный конкурс.

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Маргарита Головатенко