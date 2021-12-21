Реконструкцию Центрального стадиона в Казани планируется начать в следующем году

В Казани реконструкцию Центрального стадиона планируется начать в 2022 году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

В проект инвестирует американская компания.

— Да и реконструкция эта, честно говоря, в том варианте, который мы рассматриваем, выглядит уже как новый проект, а не как реконструкция, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: kzn.ru

Ожидается, что после реконструкции на стадионе можно будет проводить концерты, а не только спортивные состязания. Сейчас ведется работа над финансовым структурированием, потому что новый стадион — проект очень долгий по окупаемости.

Сделку по финансированию нужно провести в 2022 году и начать строительные работы, отметила Минуллина.



Ранее глава АИР Татарстана рассказывала «Реальному времени», почему агентство берется за реконструкцию этого стадиона.

Татьяна Леухина