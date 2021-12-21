Реконструкцию Центрального стадиона в Казани планируется начать в следующем году
В Казани реконструкцию Центрального стадиона планируется начать в 2022 году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
В проект инвестирует американская компания.
— Да и реконструкция эта, честно говоря, в том варианте, который мы рассматриваем, выглядит уже как новый проект, а не как реконструкция, — приводит ТАСС ее слова.
Ожидается, что после реконструкции на стадионе можно будет проводить концерты, а не только спортивные состязания. Сейчас ведется работа над финансовым структурированием, потому что новый стадион — проект очень долгий по окупаемости.
Сделку по финансированию нужно провести в 2022 году и начать строительные работы, отметила Минуллина.
Ранее глава АИР Татарстана рассказывала «Реальному времени», почему агентство берется за реконструкцию этого стадиона.
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