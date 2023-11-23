Вершины карьеры жители Казани достигают к 47 годам

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, в каком возрасте жители Казани получают наилучшие должность и зарплату. Чаще всего горожанам было от 46 до 50 лет.

В среднем и мужчины и женщины в Казани достигают карьерного пика к 47 годам, говорят аналитики. При этом наибольшей продуктивностью представители сильного пола обладают в 46 лет, а прекрасного — в 49 лет.

Каждый пятый респондент — 19% — заявил, что стоял выше всего по карьерной лестнице и обладал наибольшим доходом в возрасте от 46 до 50 лет. 23% опрошенных были наиболее продуктивны перед выходом на пенсию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики отмечают, что на рынке труда наблюдается тенденция старения кадров. Компании все чаще готовы нанимать кандидатов в возрасте. Наиболее заметно это в сегменте квалифицированной рабочей силы. Как заявляют такие специалисты, лучшие результаты в работе они показывают после 50 лет (42%): «Это тот возраст, когда все знаешь и умеешь, принимаешь быстрые и грамотные решения».

Напомним, хотели бы увеличить свой доход в новом году 58% казанцев. Также в 2024 году горожане надеются на стабильную работу компании (33%) и более высокую должность (27%). Каждый четвертый — 26% — хотел бы наладить отношения с начальством.



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Галия Гарифуллина