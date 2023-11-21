Больше половины жителей Казани в 2024 году надеются на повышение зарплаты

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хотели бы увеличить свой доход в новом году 58% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Также в 2024 году горожане надеются на стабильную работу компании (33%) и более высокую должность (27%). Каждый четвертый — 26% — хотел бы наладить отношения с начальством. Кроме того, желаниями респондентов стали: более комфортные условия работы (21%), иная система мотивации (15%), признание достижений (13%). Меньшей популярностью пользуются такие варианты, как уменьшение количества рабочих задач (11%) и улучшение взаимоотношений с коллегами (5%). Ничего не ожидают 6% участников исследования.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Интересно, что мужчины хотели бы увеличить свой заработок чаще женщин (63% против 54% среди женщин). Кроме того, представители сильного пола больше говорили о движении по карьерной лестнице, лучших рабочих условиях и расширении компенсационного пакета. В свою очередь, женщинам важнее снижение нагрузки и понимание начальства.

Напомним, примерно 59% граждан России хотели бы, чтобы их работодатели ввели практики по повышению социальной ответственности. Уже введены социальные инициативы в компаниях, где работает каждый четвертый участник исследования — 26%. Наиболее популярными программами, которые уже реализуются, стали сдача крови (41%) и поддержка и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья (40%).

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Галия Гарифуллина