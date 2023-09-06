Развитию территорий по улице Портовой в Казани мешает проблема с гаражами — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Изъятие земель гаражных кооперативов стало основной проблемой комплексного развития территорий по улице Портовой в Казани. Властям придется договариваться с многочисленными собственниками, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Мы столкнулись с тем, что здесь действует «гаражная амнистия». Там порядка 300 участков не оформленных. Владельцы в любой момент могут оформиться, вылезти и предъявить претензии, что их не уведомляли как положено, — сказала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Анастасия Латыпова.

В ближайшие 15 лет на территории в 300 гектаров должно появиться 20 жилых домов. Это около тысячи квартир. Кроме того, планируется создание 12-километровой набережной.

Развивать территорию будут в два этапа. Сначала запланировано строительство двух пересадочных узлов, 300 тысяч квадратных метров жилья и крупного образовательного кластера из школ и детских садов.

— Практика показывает, что если мы опоздаем даже с детским садом, то уже появляется дискомфорт. Здесь территория активно оснащена коллекторами и прочими вещами. Промзону превратить в жилую красоту — это очень сложная и амбициозная задача, — рассказал председатель Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.

В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.



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Айрат Назипов