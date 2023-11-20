Ватерполист «КОС-Синтеза» стал почетным гостем турнира по настольному теннису в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ватерполист команды «КОС-Синтез» Роман Шепелев стал почетным гостем турнира по настольному теннису в рамках проекта «Игры долголетия. Жизнелюб». Финал городских соревнований состоялся в казанском Центре бокса и настольного тенниса.

Спортсмен пообщался с участниками и провел товарищеский спарринг с одним из участников. В конце мероприятия Роман Шепелев поучаствовал в церемонии награждения, вручив специальный приз от СК «Синтез» победителю в категории «спортсмены».

«Игры долголетия» — это проект, направленный на популяризацию спорта среди спортсменов серебряного возраста. Его провели впервые. Для участников подготовили семь видов спорта — плавание, настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, шахматы, скандинавская ходьба и ГТО.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с инициативой провести для пожилых граждан в Казани «Игры долголетия» выступил мэр города Ильсур Метшин в начале июля 2023 года. Он заявил, что более половины жителей столицы Татарстана ежедневно активно занимаются спортом, и предложил увеличить количество приверженцев занятий физкультурой.

На организацию и проведение городского мероприятия власти Казани выделяли почти 3,2 млн рублей. Финансирование обеспечили за счет остатков средств бюджета столицы Татарстана на начало года.

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Айрат Назипов