Снегоплавильные пункты Вахитовского и Приволжского районов Казани смогут принимать по 500 машин в сутки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом сезоне снегоплавильные пункты Вахитовского и Приволжского районов Казани смогут принимать в сутки около 500 машин. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации муниципалитета Альберт Салихов.

По его словам, в прошлом году на территории районов работали две снегоплавильные станции, а к началу этого сезона появится еще одна.

— К началу сезона планируем запустить еще одну снегоплавильную станцию на улице Портовой. Благодаря этому снегоплавильные пункты районов смогут ежесуточно принимать около 500 машин. Для увеличения пропускной способности в этом году на них будет реализовываться система автоматизированного доступа. Если раньше водители тратили время на заполнение бумажных талонов, то теперь система будет автоматически определять наименование организации, открывать шлагбаум, фиксировать время въезда и выезда, — рассказал он.

Напомним, в декабре в Казани на улице Портовой начнет свою работу новая снегоплавильная станция. Она позволит в три раза увеличить прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов.

Благодаря ее открытию мощности всех снегоплавильных станций в столице Татарстана увеличатся с 6,3 тысячи до более 8 тысяч тонн снега в сутки.

Объект на улице Портовой оснащен двумя камерами и сможет плавить более 1,1 тысячи тонн снега ежесуточно. Чтобы не забивать станцию, в камерах установлены мусороудерживающие корзины.

В апреле «Реальное время» уже писало о том, что в Казани построят три новые снегоплавильные камеры. Заказчиком работ выступало ГКУ «Главинвестстрой», а их стоимость оценивалась в 498,5 млн рублей. Местами для строительства объектов стали улицы Портовая, Несмелова и Тэцевская.

Всего в Казани для утилизации снега создано семь снегоплавильных станций на 11 камер. Требуется еще 12 снегоплавильных камер. Как отмечал мэр города Ильсур Метшин, планируется построить до четырех камер, чтобы своевременно вывозить снег с центральных улиц города.

На переработку 5 тонн снега требуется около 2 минут. Благодаря новым камерам значительно ускорится время выгрузки снега. Кроме того, проведение технических работ станет проще.



В октябре также сообщалось, что МУП «Водоканал» потратит на капитальный ремонт решеток и щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах Казани почти 5,1 миллиона рублей. Объекты были обновлены по пр. Победы, улицам Портовой, Технической, Тульской, Несмелова, Васильченко.



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Максим Кокунин