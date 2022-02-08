В Казани построят дополнительные снегоплавильные камеры

В столице Татарстана создадут дополнительные камеры для утилизации снега. Каждый день на снегоплавильных пунктах города ликвидируют порядка 9 тысяч тонн снега, но этого недостаточно. Об этом рассказали в мэрии города.

Всего в Казани для утилизации снега создано семь снегоплавильных станций на 11 камер. Требуется еще 12 снегоплавильных камер. Как отметил мэр Ильсур Метшин, в столице РТ планируют построить до четырех камер, чтобы своевременно вывозить снег с центральных улиц города.

Фото: kzn.ru

На переработку пяти тонн снега требуется около двух минут. Благодаря новым камерам значительно ускорится время выгрузки снега. Кроме того, проведение технических работ станет проще.

За минувшие сутки с улиц города вывезли более 15,2 тысячи тонн снега, а с начала зимнего сезона — свыше 718 тысяч тонн. Сегодня в уборке казанских улиц задействовали 569 дорожных рабочих и 381 единицу спецтехники.

Диана Жиленкова