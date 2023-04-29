В Казани появятся три новые снегоплавильные камеры

Как выяснило «Реальное время», в Казани построят три новые снегоплавильные камеры. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой», а их стоимость оценивается в 498,5 млн рублей.

Согласно проектной документации, данные объекты будут возведены на улицах Портовой, Несмелова, Тэцевской.

Еще в прошлом году мэрия города сообщала о том, что в столице Татарстана создадут дополнительные камеры для утилизации снега. По их данным, каждый зимний день на снегоплавильных пунктах города ликвидируют порядка 9 тысяч тонн снега, однако этого недостаточно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в Казани для утилизации снега создано семь снегоплавильных станций на 11 камер. Требуется еще 12 снегоплавильных камер. Как отмечал мэр города Ильсур Метшин, планируется построить до четырех камер, чтобы своевременно вывозить снег с центральных улиц города.

На переработку пяти тонн снега требуется около двух минут. Благодаря новым камерам значительно ускорится время выгрузки снега. Кроме того, проведение технических работ станет проще.



В октябре также сообщалось, что МУП «Водоканал» потратит на капитальный ремонт решеток и щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах Казани почти 5,1 миллиона рублей. Объекты были обновлены по улицам: пр. Победы, Портовой, Технической, Тульской, Несмелова, Васильченко.



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Максим Кокунин