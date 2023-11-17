Ряд домов Ново-Савиновского района Казани на время останется без воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани отключат водоснабжение. Это связано с подключением водопровода (протяженностью 95 метров) детского сада по ул. Адоратского к централизованным сетям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Водоснабжение будет отключено с 09.00 22 ноября до 06.00 23 ноября по следующим адресам:

ул. Адоратского, 4, 4а, 13, 2а, 2а, корп. 1, 2а, корп. 2, 4б, 4в;

пр. Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102 стр.

Напомним, казанский «Водоканал» собирается потратить более 14,6 млн рублей на строительство сетей водоснабжения для детского сада в Ново-Савиновском районе города. Речь идет о дошкольном учреждении по улице Адоратского, которое должно было открыться в сентябре этого года.

Из всей этой суммы, согласно проектной документации, 6,5 млн рублей будут потрачены на прокладку труб, а еще 8,1 млн рублей — на выполнение работ по водопонижению, укреплению откосов и монтажу канализационно-насосной станции.

В августе сообщалось, что строительство детского сада по улице Адоратского завершено на 78%. Учреждение на 220 мест строилось по национальному проекту «Демография». Его могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья, для чего в здании предусмотрены удобные входные группы, пандусы и лифты. Как сообщала мэрия Казани, открыться детсад должен был в сентябре. Он рассчитан на 12 групп, а также музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога. Строительные работы на Адоратского начались еще в марте 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин