Казанский «Водоканал» потратит 14,6 млн рублей на сети водоснабжения для детсада в Ново-Савиновском районе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» собирается потратить более 14,6 млн рублей на строительство сетей водоснабжения для детского сада в Ново-Савиновском районе города. Речь идет о дошкольном учреждении по улице Адоратского, которое должно было открыться в сентябре этого года.

Из всей этой суммы, согласно проектной документации, 6,5 млн рублей будут потрачены на прокладку труб, а еще 8,1 млн рублей — на выполнение работ по водопонижению, укреплению откосов и монтажу канализационно-насосной станции.

Подрядчику предстоит выполнить все работы в течение семи календарных дней. В перечень необходимых услуг войдут: монтаж всасывающего и сбрасывающего коллекторов, установка иглофильтров, подъем и спуск обсадных труб.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, в августе сообщалось, что строительство детского сада по улице Адоратского завершено на 78%. Учреждение на 220 мест строилось по национальному проекту «Демография». Его могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья, для чего в здании предусмотрены удобные входные группы, пандусы и лифты. Как сообщала мэрия Казани, открыться детсад должен был в сентябре. Он рассчитан на 12 групп, а также музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога. Строительные работы на Адоратского начались еще в марте 2022 года.



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Максим Кокунин