Детсад на 220 мест в Ново-Савиновском районе Казани откроется в 2023 году

В Ново-Савиновском районе Казани на улице Адоратского по новому типовому проекту строится детский сад площадью 4,5 тыс. кв. м, который откроет для воспитанников двери в сентябре 2023 года, сообщили в исполкоме города.



Детсад смогут посещать 220 детей, в том числе малыши с ограниченными возможностями здоровья. Строительные работы начались в марте, на сегодня они выполнены на 41%. Сейчас специалисты укладывают стены на цокольном этаже, выполняют электромонтажные работы и разводку сетей водопровода и канализации. Решение о строительстве учреждения было принято, поскольку по поводу мест в детских садах было много обращений, рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Детсад строится по национальному проекту «Демография». Он расположен в 59-м квартале в микрорайоне в границах улиц Адоратского, Чистопольской и проспекта Ямашева. Вблизи детсада — 13 жилых домов на 4,2 тыс. квартир. В микрорайоне уже есть детсад на 300 мест, но сейчас требуются еще два дошкольных учреждения.

В Татарстане в 2022 году на реализацию национального проекта «Демография» направят 6,5 млрд рублей. Большую часть финансирования — 6,2 млрд рублей — направят на поддержку семей с детьми.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко