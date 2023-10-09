Армия Израиля сообщила о взятии под контроль всех населенных пунктов страны

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя армии страны Даниэля Хагари.

— Мы контролируем населенные пункты, — сказал он, обратив внимание, что отдельные боевики все еще могут находиться на территории Израиля.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Утром армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о более чем 500 пораженных целях радикального палестинского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа минувшей ночью.

Вчера представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что одной из приоритетных задач армии является эвакуация всех граждан на границе с сектором Газа и прекращение боевых действий на территории Израиля.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тысячи пострадали.



*«Исламский джихад» — организация признана террористической и запрещена в России

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Максим Кокунин