В Казани зимой вновь применят реагент с мраморной крошкой для обработки тротуаров

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Противогололедную обработку в Казани в зимний период будут проводить с использованием двухфазного универсального и комбинированного реагента, пескосоляной смеси, а также реагента с мраморной крошкой. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Общая площадь обработки реагентом составляет более 13 млн квадратных метров. Это основные магистральные дороги с высокой интенсивностью движения, наличием маршрутов общественного транспорта и мостовых сооружений, — сообщил он.

В Казани намерены продолжить использование комбинированный метод противогололедной обработки: при температуре до -15 градусов применяется двухфазный реагент. Твердый реагент используется, если температуры опускаются ниже этой отметки.

— Также прошедшей зимой мы протестировали работу специального тротуарного реагента с мраморной крошкой. Результаты его применения оцениваются положительного, — сказал Игорь Куляжев, заявив, что его использование в этом сезоне продолжится. Для этих целей закупят около 1 тысячи тонн такого реагента.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

На сегодняшний день в столице Татарстана пескосоляной смеси заготовили 45 из запланированных 76 тысяч тонн. Реагента должны закупить более 21 тысячи тонн.

Напомним, общая площадь убираемых дорог в Казани на сегодняшний день превышает 22 млн «квадратов». Из них почти 4 млн квадратных метров — тротуары.



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Татьяна Демина