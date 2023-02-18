Казанские тротуары начали посыпать реагентом с мраморной крошкой

Казанские тротуары в тестовом режиме начали посыпать реагентом с мраморной крошкой, который создает противоскользящий эффект. Как утверждают в мэрии Казани, он менее агрессивно воздействует на обувь, лапы животных и окружающую среду.

На данный момент муниципальные предприятия закупили 60 тонн такого реагента и 50 ручных тележек. Новый материал для противогололедной обработки будут использовать на тротуарах первой категории и в исторической части города.

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Сейчас в Казани применяют двухфазный реагент для обработки дорог и песко-соляную смесь для тротуаров. Всего с начала зимнего сезона рабочие использовали 14,3 тысячи тонн противогололедных материалов.



В начале зимы «Реальное время» писало — вместо того, чтобы откалывать лед от тротуаров, оперативно среагировавшие коммунальщики вот уже третью неделю засыпают их тоннами песка. При отсутствии снега ежедневно обновляемые слои грязи на дорогах утопили гололед, но не сделали движение пешеходов приятнее. Образовавшаяся на тротуарах слякоть заносится в помещения, забивает ливневки, а также попросту портит вид городских улиц.

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