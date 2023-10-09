Площадь убираемых дорог в Казани выросла более чем на полмиллиона «квадратов»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани в 2023 году площадь убираемой улично-дорожной сети выросла более чем на полмиллиона «квадратов». Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



— Прирост убираемой площади в 2023 году составил более 500 тысяч квадратных метров. Это связано с вводом в эксплуатацию новых участков дорог, а также реконструкцией и строительством тротуаров, — сообщил он.

Общая площадь убираемых дорог в Казани на сегодняшний день превышает 22 млн «квадратов». Из них почти 4 млн квадратных метров — тротуары.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Игорь Куляжев напомнил, что на зимнее содержание дорог перейдут 15 октября. В этом режиме дорожные рабочие будут работать 182 дня, до 15 апреля 2024 года.

Напомнми, в Казани на предприятиях, которые занимаются зимним содержанием улично-дорожной сети, наблюдается нехватка водителей-механизаторов. «Для работы всей техники даже в одну смену не хватает 72 человека», — заявил Игорь Куляжев.



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Татьяна Демина