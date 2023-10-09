Объем безналичных трат туристов в Казани вырос на 59%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года туристы в Казани, расплачиваясь банковскими картами, потратили в общей сложности 16,07 млрд рублей. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала на «деловом понедельнике» директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Почти четверть расходов туристов в столице Татарстана — около 24% — приходится на объекты общепита. Доля продовольственных магазинов оказалась чуть ниже — 22%.

Еще 21% в расходах туристов в Казани пришлось на услуги, развлечения, а также на оплату гостиниц и хостелов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — августа 2023 года средняя загрузка отелей Казани составила 66,1%. Показатель оказался выше, чем в Санкт-Петербурге (65,7%), но чуть ниже, чем в Москве (70,1%).



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Татьяна Демина