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Средняя загрузка отелей Казани оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге

09:04, 09.10.2023
Средняя загрузка отелей Казани оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам января — августа 2023 года средняя загрузка отелей Казани составила 66,1%. Показатель оказался выше, чем в Санкт-Петербурге (65,7%), но чуть ниже, чем в Москве (70,1%), сообщила на «деловом понедельнике» директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Самая высокая загрузка отелей столицы Татарстана наблюдается в летний период. В августе 2023 года она составила 89,44%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Дарья Санникова напомнила, что в Казани работает 230 отелей и хостелов. Общее количество номеров в них превышает 8 тысяч.

Напомним, глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявлял, что при сложившемся турпотоке в республике не хватает средств размещения. Он призвал увеличивать номерной фонд, чтобы «не происходило перегибов», так как цены на услуги гостиниц увеличились.

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Татьяна Демина
БизнесУслуги Татарстан Санникова Дарья АлександровнаКомитет по развитию туризма г.Казани
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