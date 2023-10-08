Минэкономразвития рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

— Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, — говорится в сообщении.

Российских туроператоров призывают приостановить продажу туров в Израиль и в обязательном порядке информировать клиентов о текущей ситуации. Российским туристам, находящимся в Израиле, рекомендуют быть осторожными в перемещениях по территории государства и выполнять указания властей.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тысячи пострадали.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна находится в состоянии войны.



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Галия Гарифуллина