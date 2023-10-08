Украина запустила зенитную ракету в сторону Крыма

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Накануне ночью Украина предприняла попытку террористической атаки по территории Крымского полуострова, об этом сообщили в Минобороны России.

Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожена зенитная ракета комплекса ПВО С-200, переоборудованная в ударный вариант.



Напомним, ровно год назад — 8 октября 2022 года в 06:03 по московскому времени — на автомобильной части Крымского моста взорвался многотонный грузовик. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, еще несколько пострадали.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Погибли четыре человека: водитель грузовика, супружеская пара из Санкт-Петербурга и еще один автомобилист, проезжавшие в это время рядом на своих авто.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). С версией «теракт» согласился и президент России Владимир Путин. В ФСБ, в свою очередь, организатором взрыва назвали Главное управление разведки Минобороны Украины. В начале июля текущего года заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр признала причастность ведомства к теракту на гражданском объекте.

Практически сразу после случившегося на Крымском мосту начались ремонтно-восстановительные работы. Эксперты оценивали их стоимость в полмиллиарда рублей, завершить работы планировалось не позднее 1 июля 2023 года.

Однако уже 5 декабря было запущено движение по восстановленному автодорожному фрагменту в сторону Крыма. Открыл его президент РФ Владимир Путин, лично проехавший по мосту за рулем автомобиля.



23 февраля 2023 года досрочно возобновили движение по двум частям автодорожного участка, а уже 5 мая было запущено движение по второму железнодорожному пути транспортного перехода через Керченский пролив. В таком режиме Крымский мост проработал 72 дня. До нового теракта, произошедшего 17 июля текущего года.



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Илина Хакимова, Галия Шакирова