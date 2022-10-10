Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту заменят два пролета

Фото: фото из соцсетей

На Крымском мосту, по предварительным данным, необходимо заменить два пролета. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Сейчас ведется обследование железнодорожного полотна.

— Уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют, — уточнил он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства.



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Татьяна Леухина