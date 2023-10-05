Власти США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета
Власти США пока не планируют выделение денег на Украину из других статей оборонного бюджета. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
— Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие, — прим.ред.) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было, — передает его слова «РИА Новости».
Он уточнил, что в США сохраняют такую возможность в случае необходимости.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.
До этого Палата представителей американского Конгресса отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение помощи Киеву.
На этой неделе стало известно, что власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. Как позднее уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, денег, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на 2 месяца.
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