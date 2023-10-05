Власти США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Власти США пока не планируют выделение денег на Украину из других статей оборонного бюджета. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

— Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие, — прим.ред.) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было, — передает его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что в США сохраняют такую возможность в случае необходимости.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.

До этого Палата представителей американского Конгресса отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение помощи Киеву.

На этой неделе стало известно, что власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. Как позднее уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, денег, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на 2 месяца.



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Айрат Назипов