В III квартале объем продаж ноутбуков в Казани увеличился на 8%

В июле — сентябре 2023 года объем общих продаж ноутбуков в столице Татарстана увеличился на 8%. Новые и бывшие в использовании гаджеты покупали также на 8% чаще, сообщают аналитики «Авито».



Наиболее востребованными в Казани по итогам III квартала стали макбуки: на них пришлось 18% от общего числа реализованных ноутбуков, а рост продаж составил 25%. Кроме того, казанцы стали на 78% чаще приобретать лэптопы Xiaomi. В рейтинг марок, показавших наибольший рост продаж, вошли также Dell, Lenovo и Asus.

realnoevremya.ru (архив)

В топ-3 популярных у горожан моделей попали Xiaomi RedmiBook, Huawei MateBook и Apple MacBook Air. Выросли и продажи игровых ноутбуков (+43%). Чаще всего геймеры приобретали модели брендов Asus, Lenovo, MSI, Acer и Thunderobot.

За III квартал в Казани в 2,2 раза выросли продажи компьютерных кресел, а также компьютерных мышей (+34%), материнских плат (+28%) и видеокарт (+21%).

Напомним, в июле сообщалось, что за год в России объем поддельной техники на маркетплейсах возрос вдвое. Чаще всего подделывали гаджеты компаний Apple и Samsung.



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Галия Гарифуллина