В России за год объем контрафактной техники на маркетплейсах возрос вдвое

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за год объем поддельной техники на маркетплейсах возрос вдвое. Об этом сообщает Daily Moscow.

Так, например, доля контрафактных смартфонов на платформах составляет 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%. Чаще всего подделывают гаджеты компаний Apple и Samsung. Сами маркетплейсы, в свою очередь, утверждают, что доля контрафакта не превышает 0,1%.

Напомним, руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик назвал правила безопасного шопинга. По его словам, при совершении покупок в интернете стоит использовать домашний Wi-Fi, а в его отсутствие — 4G.

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Елизавета Пуншева