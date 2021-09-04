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Правительство расширило список востребованных для экономики специальностей и профессий

12:43, 04.09.2021
Правительство расширило список востребованных для экономики специальностей и профессий
Фото: ru.wikipedia.org / Крылов Иван

Правительство России опубликовало расширенный список специальностей и профессий, которые наиболее востребованы для экономики страны.

Список пополнился такими специальностями, как: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, а еще управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

Среди попавших в перечень профессий — графический дизайнер, дефектоскопист, лепщик-модельщик архитектурных деталей, а еще мастера садово-паркового и ландшафтного строительства, растениеводства и общестроительных работ.

Фото: pixabay.com

Обучающие по вышеупомянутым специальностям студенты смогут претендовать на стипендию в размере 4 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко
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