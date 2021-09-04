Правительство расширило список востребованных для экономики специальностей и профессий
Правительство России опубликовало расширенный список специальностей и профессий, которые наиболее востребованы для экономики страны.
Список пополнился такими специальностями, как: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, а еще управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Среди попавших в перечень профессий — графический дизайнер, дефектоскопист, лепщик-модельщик архитектурных деталей, а еще мастера садово-паркового и ландшафтного строительства, растениеводства и общестроительных работ.
Обучающие по вышеупомянутым специальностям студенты смогут претендовать на стипендию в размере 4 тысяч рублей.
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