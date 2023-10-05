Вероника Кудерметова проиграла третьей ракетке мира на турнире в Пекине

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого превышает $8 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».

В матче третьего круга Кудерметова, посеянная под 16-м номером, проиграла американке Кори Гауфф (3) со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Они провели на корте 1 час 47 минут.

В матче за выход в полуфинал спортсменка из США сыграет с победительницей встречи Мария Саккари (Греция, 6) — Ван Синьюй (Китай).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале этой недели Кудерметова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко. Благодаря этому российская теннисистка вышла в третий круг турнира категории WTA 1000.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Казанская спортсменка проиграла первый сет со счетом 3:6. Следующие две партии она выиграла с одинаковым счетом — 6:0.

На прошлой неделе Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио, обыграв в финале четвертую ракетку мира Джессику Пегулу — 7:5, 6:1. Она выиграла второй титул в карьере. Первый она взяла в 2021 году на турнире в Чарлстоне.

После этого она поднялась с 17-й на 15-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Лидирует в гонке белорусская спортсменка Арина Соболенко.



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Максим Кокунин