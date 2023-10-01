Вероника Кудерметова выиграла второй титул WTA в карьере

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио, обыграв в финале четвертую ракетку мира Джессику Пегулу — 7:5, 6:1.



Вероника выиграла второй титул в карьере. Первые она взяла в 2021 году на турнире в Чарлстоне

Россиянка одержала вторую победу на соперницей из топ-10 на этой неделе. Ее баланс против десятки теперь составляет 16:17. За счет титула в Токио Кудерметова поднимется с 19-й на 16-ю строку рейтинга.

30 сентября Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в полуфинальном матче теннисного турнира в Токио. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Кудерметовой. Призовой фонд турнира составляет порядка $780 тысяч.



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Маргарита Головатенко