Вероника Кудерметова поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA после победы в Токио

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова поднялась с 17-й на 15-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «РИА Новости».

Лидирует в гонке белорусская спортсменка Арина Соболенко. На втором месте находится полька Ига Швентек, а следом за ней — американка Кори Гауфф. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина идет четвертой.

Мощный рывок совершили и российские теннисистки Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова, поднявшись сразу на 20 позиций — с 94-й на 76-ю и с 73-й на 57-ю соответственно.

Напомним, вчера Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио, обыграв в финале четвертую ракетку мира Джессику Пегулу — 7:5, 6:1. Она выиграла второй титул в карьере. Первый она взяла в 2021 году на турнире в Чарлстоне.

Россиянка одержала вторую победу над соперницей из топ-10 на этой неделе. Ее баланс против десятки теперь составляет 16:17.

30 сентября Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в полуфинальном матче теннисного турнира в Токио. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Кудерметовой.



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Максим Кокунин